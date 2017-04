Dodelijke schietpartij op parkeerplaats: 'Hier gebeurt normaal nooit wat'

DEN HAAG - Op een parkeerplaats aan de Sylvain Poonsstraat in de Haagse wijk Wateringse Veld heeft een dodelijke schietpartij plaatsgevonden, meldt de politie op Twitter. Het slachtoffer zou volgens een getuige in een auto op de parkeerplaats liggen.

De schietpartij zou kort voor middernacht hebben plaatsgevonden vlakbij de KFC en de Basic-Fit.De politie is op zoek naar de daders die er mogelijk in een auto vandoor zijn gegaan. Een politiehelikopter is ingezet om te helpen zoeken.'Ik heb niets gehoord vannacht', vertelt een buurtbewoner, die verrast is over de schietpartij. 'Hier gebeurt normaal nooit wat...'