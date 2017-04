Flinke files A4 en A44 na ongelukken

OEGSTGEEST - Op de A44 richting Amsterdam botsten dinsdagochtend rond 8.30 uur drie auto's op elkaar bij Burgerveen. Een rijstrook werd een half uur afgesloten. Dit leidde rond 8.45 uur uur al tot elf kilometer file vanaf Oegstgeest. 'Houd rekening met meer dan een uur vertraging', waarschuwt Cees Quax van de ANWB.

Er staat ook al de hele ochtend file op de A4 richting Amsterdam. Daar gebeurde dinsdagochtend een ongeluk ter hoogte van Zoeterwoude-Dorp. Dit leidde tot dertien kilometer file en een vertraging van twintig minuten. Ook de andere kant op staat het vast. Het is niet bekend of bij het ongeluk iemand gewond is geraakt.Een kapotte auto zorgde eerder op de ochtend ook al voor vertraging op de A4.De dinsdag na het paasweekeinde is traditioneel een drukke dag op de weg en daar kwam dinsdagochtend de nodige neerslag nog eens bij. Rond 8.15 uur stond het verkeer volgens de ANWB in heel Nederland vast over een lengte van in totaal 545 kilometer.Druk was het behalve op de A4 en A44 onder meer op de A12, waar negen files stonden. Ook was het aanschuiven op de A1, A58, A50, A27, A15, A16 en de A2 waar tientallen kortere en langere files stonden.