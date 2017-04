Echt waar: we moeten morgen waarschijnlijk krabben, er komt nachtvorst aan

REGIO - Wie woensdagochtend vroeg zijn auto instapt, heeft kans te moeten krabben. In de nacht van dinsdag op woensdag komt de temperatuur overal onder het vriespunt, verwacht Omroep West-weerman Huub Mizee.

Was het ruim een week geleden nog barbecueweer , nu kunnen de handschoenen weer uit de kast. 'Er komt koude lucht uit Scandinavië. Daar vriest het streng tot zeer streng', verklaart Mizee.Overdag wordt het niet warmer dan zo'n 10 graden. Ook de nacht erna is er kans op lichte vorst. 'Maar ja, dat is april', relativeert Mizee.Het warme weer laat voorlopig even op zich wachten. 'Ook richting het weekend blijft het zo.'