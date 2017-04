Doodsoorzaak onbekend? Experts zoeken opheldering

DEN HAAG - Mensen die opheldering zoeken over de onbekende doodsoorzaak van een nabestaande, kunnen de hulp inschakelen van de Leidse advocaat Sébas Diekstra. Samen met patholoog-anatoom Frank de Groot en oud-rechercheur Dick Gosewehr is hij de website doodsoorzaakonbekend.nl gestart.

Hiermee willen de initiatiefnemers (gratis) hulp bieden bij het achterhalen van de oorzaak of toedracht van het overlijden. Volgens hen worden te vaak misdrijven over het hoofd gezien. Jaarlijks overlijden volgens cijfers van het CBS enkele tientallen mensen zonder dat een duidelijke oorzaak voor hun overlijden aan te wijzen valt.Het nieuwe project 'Doodsoorzaak: onbekend' wordt ondersteund door experts die vaker in prominente zaken hebben samengewerkt, zoals oud-rechercheurs, forensisch pathologen, advocaten en forensisch- en digitaal onderzoekers. Zij zullen aangeleverde dossiers van verdachte overlijdens nader bestuderen.Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) schatte in november vorig jaar dat het huidige aantal gemiste overlijdens door strafbare feiten jaarlijks circa 20 tot 25 hoger ligt dan in 2005. Dat is volgens het NFI het gevolg van een ruime halvering van het aantal gerechtelijke secties na overlijden in tien jaar tijd. De afname in het aantal lijkschouwingen komt overigens mede door de gestage daling in het aantal gevallen van moord of doodslag.Volgens Diekstra blijven essentiële vragen in veel van dit soort zaken onbeantwoord, zoals over de gebeurtenissen kort voor het overlijden die van invloed kunnen zijn geweest. 'Er wordt nog altijd te vaak geweigerd het nodige onderzoek naar overlijdens te doen. Dat is vaak niet te verteren voor nabestaanden en daarom willen wij hen helpen.'