Elleboogkruk

DEN HAAG - Corry de Waard uit Den Haag belde met een noodkreet: ze is haar elleboogkruk kwijt en kan echt niet zonder het apparaat.

De 89-jarige Corry de Waard heeft haar kruk een week geleden voor het laatst gebruikt toen ze boodschappen ging doen. Tijdens het boodschappen doen is hij waarschijnlijk omgewisseld. Pas thuis kwam ze erachter dat ze de verkeerde kruk had meegenomen.



Corry vindt het vooral vervelend dat ze haar muziek nu niet kan vasthouden als ze bij het koor zingt. En ze heeft de elleboogkruk voor haar verjaardag gekregen van haar kinderen. Het verschil tussen een elleboogkruk en een gewone kruk is dat je een elleboogkruk kan uitklappen als extra steuntje.



Kun jij Corry de Waart helpen? Met haar eigen kruk of met een nieuwe elleboogkruk? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl