Nieuw tankstation blijkt onvindbaar: geen klant te zien

DEN HAAG - Er staat sinds een paar weken een nieuw tankstation langs de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij de afslag Wateringen, maar voor veel automobilisten is die vulplek nog volstrekt onvindbaar. Hoewel de gloednieuwe pomp er fris, fruitig en blinkend bij staat, lijkt het er bepaald nog geen storm te lopen.

Tankstation Peulwijk-West lijkt tot nog toe het best verborgen tankstation van Nederland, ook al doet de oliemaatschappij z'n best de benzine aan de man te brengen. Sinds kort is een groot reclamebord geplaatst, alleen zie je dat pas voorbij de afslag.Daarnaast is er volgens Texaco sprake van een 'mooie openingsdeal' voor klanten. Een woordvoerder zegt tegen Omroep West dat klanten de eerste tijd 50 procent korting krijgen op het bakkerijmenu en de koffie. Ook op de brandstof zit korting. Maar vooralsnog lijkt dat nog geen vruchten af te werpen.Een gebrek aan borden lijkt de boosdoener. Boven de snelweg zelf is maar een minimale bewegwijzering te vinden en eigenlijk zie je die pas als je de afslag al voorbij bent. Daardoor blijft het aantal klanten angstwekkend laag. Op een doorsnee-dag zie je steeds slechts een paar auto's in het tankstation staan.Dat lijkt ook te maken te hebben met de drukte bij de afslag. Tijdens de ochtend- en avondspits staat die bijna altijd vol met verkeer dat via de afslag Den Haag Zuid-Wateringen naar Den Haag of naar de veiling wil rijden en daardoor in een file belandt. De verleiding lijkt klein om eerst daarin te gaan staan, om vervolgens lang te moeten wachten voor je het benzinestation kunt bereiken.De afslag Peulwijk-West is ook nog eens al jarenlang een bijzonder lastig te begrijpen verkeersplek. Als je er rijdt en de afslag ontdekt, kun je er een parkeerplaats ontdekken, maar dan moet je de verkeerssituatie wel goed kunnen doorgronden.De woordvoerder van Texaco weerspreekt dat het wel eens het minst drukke tankstation van Nederland kan zijn. 'We herkennen ons niet in het beeld dat het rustig is', zegt ze. 'Maar het is inderdaad wel lastig voor consumenten om te zien hoe ze het station op moeten rijden. We zijn intern aan het bekijken wat mogelijk is, maar daarover moeten we in overleg met Rijkswaterstaat.'Als een verslaggever van Omroep West dinsdagochtend de benzinepomp bezoekt, is het er angstvallig leeg: er zijn meer personeelsleden dan bezoekers. Wanneer we een pakje sigaretten kopen, wordt er gevraagd of we niet ook iets willen eten. Na een negatief antwoord kijkt de medewerkster van de bakkerij toch licht beteuterd. De aanlokkelijk glimmende saucijzenbroodjes blijven voorlopig gewoon onder de warmhoudlamp liggen, wachtend op betere tijden.Toch hebben ze bij Texaco geen spijt van de bouw van het nieuwe tankstation. 'Nee hoor, de eerste geluiden zijn heel positief. We zijn er echt heel trots op', zegt de woordvoerder. 'Het is natuurlijk met elke nieuwe locatie dat je het eerst een tijdje moet aankijken voordat je conclusies kunt trekken.'