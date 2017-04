Inbrekers aangehouden in Monster

Archieffoto

MONSTER - Twee inbrekers zijn vrijdag aangehouden in het centrum van Monster. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend.

Getuigen zagen dat de inbrekers een huis aan de Haagweg wilden binnengaan en waarschuwden de politie. Toen de agenten bij het huis arriveerden, zagen ze dat er spullen waren gestolen.



Op basis van hun signalement kon de politie de mannen later op de dag alsnog aanhouden, in het centrum van Monster. Het gaat om een 20-jarige en 25-jarige man uit Monster. Bij hen in de buurt vonden de agenten spullen die gestolen waren uit het huis aan de Haagweg.



