Rechters in zaak Ridderhofdrama mogen blijven zitten: 'wrakingsverzoek te laat ingediend'

Jaarlijks worden er bloemen gelegd bij het herdenkingsmonument bij de Ridderhof.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het wrakingsverzoek in de zaak van de Ridderhofschutter Tristan van der Vlis is dinsdag afgewezen. Het verzoek is niet op tijd ingediend volgens de wrakingskamer van de Haagse rechtbank. Volgens de wrakingskamer moet het verzoek worden gedaan zodra feiten om te wraken bekend zijn. Nu zaten daar tien dagen tussen en dat is te lang.





Moordpartij



De advocaat van de verzekeringsmaatschappijen van de ouders van Tristan van der Vlis, Reaal en Vivat had de rechtbank gewraakt . Volgens advocaat Peter Knijp trekt de rechtbank conclusies in verband met niet bestaande polisstukken van de ouders van Tristan van der Vlis. De gewraakte drie rechters waren zelf niet aanwezig.De uitspraak van de wrakingskamer heeft geen invloed op de oproep van de rechtbank om de ouders van Tristan van der Vlis woensdag te horen. Een groep nabestaanden heeft de ouders van Tristan aangeklaagd, ze verwijten hen nalatigheid omdat ze signalen van ontsporing van hun zoon zouden hebben genegeerd. Volgens de advocaat van de slachtoffers is het wrakingsverzoek alleen gedaan om te voorkomen dat de ouders van Tristan van der Vlis gehoord worden.Tristan van der Vlis schoot op 9 april 2011 met een semi-automatisch wapen om zich heen in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Zes mensen kwamen om het leven en zeventien raakten zwaargewond door de ruim honderd kogels die Van der Vlis afvuurde. Daarna pleegde hij zelfmoord.