Nieuw jasje voor molen Roode Leeuw

Molen De Roode Leeuw in Gouda. (Foto: gemeente Gouda)

GOUDA - Molen De Roode Leeuw in Gouda krijgt een nieuw jasje. Het bovendeel van de molen krijgt aan de regenzijde een nieuwe stuclaag.

Deze stuclaag moet een eind maken aan de inpandige wateroverlast tijdens zware regenbuien. Die wateroverlast leidde tot een onwerkbare situatie voor de molenaar. Daarnaast tast langdurige waterdoorslag bouwkundige delen van de molen aan.



Daarom heeft de gemeente in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Omgevingsdienst Midden-Holland en de Welstandscommissie besloten om maatregelen te treffen. De werkzaamheden starten deze dinsdag en moeten begin mei afgerond zijn.



Zelfherstellend vermogen



De werkzaamheden worden uitgevoerd door het Goudse aannemersbedrijf Houtman BV. Voor de stuclaag wordt gebruik gemaakt van honderd procent hydraulische kalk die door het eveneens Goudse bedrijf Techma wordt geleverd.



Hydraulische kalk heeft zelfherstellend vermogen. Deze kalk is minder star dan cementgebonden producten. Daardoor kunnen scheuren overbrugd worden.



Uitstraling in stand houden



Uitgangspunt is om het aanzicht en de uitstraling van de molen zoveel mogelijk in stand te houden. Daarom wordt enkel het bovendeel aan de regenzijde van de molen voorzien van deze stuclaag. Het onderliggende deel wordt beschermd door de omloop te voorzien van een regenscherm met afwatering. De provincie Zuid-Holland betaalt de helft van de herstelkosten.



Door: Redactie Correctie melden