Stemmen voor Ron!

stemmen voor Ron

DEN HAAG - Vriend en regelmatig bezoeker van Debby en haar Mannen Ron van den Hoogenband heeft twee passies: bloemen verkopen en zingen. Of is het zingen en bloemen verkopen? Ron maakt kans om met het Metropole Orkest op te treden, maar daar heeft hij jouw hulp bij nodig!

Bloemen verkoopt hij in ieder geval elke dag vanuit zijn Bloemendoos aan de Theo mann bouwmeesterlaan in Den Haag. Zingen wil hij vaker doen en als jullie thuis een beetje meehelpen kan hij misschien met het Metropole Orkest optreden!



Stem op Ron via deze website: https://www.mo.nl/met/