Nummer van Golden Earring in Amerikaanse film, maar band zelf weet van niks

DEN HAAG - Opnieuw internationale faam voor de Golden Earring. De Haagse band schittert met het nummer Radar Love in de Brits-Amerikaanse actiekomedie Baby Driver.

De film komt 24 augustus uit in Nederland en gaat over een jonge bestuurder van vluchtauto's. Tijdens het rijden draait hij onder andere Radar Love.Drummer Cesar Zuiderwijk weet nog niets van het gebruik van het nummer in de film. 'Dat gaat buiten ons om', zegt hij. De muziek van de Golden Earring is vaker in het buitenland te zien. 'Vooral in Amerikaanse autoreclames. Het is dus niet uitzonderlijk', weet Zuiderwijk.Toch maakt het hem nog altijd best trots. 'Vooral als het een goede film is. Ik heb geen idee of dat in dit geval zo is, maar we gaan het zien.'