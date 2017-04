Afvalrapers gezocht in Den Haag!

Afval ruimen

DEN HAAG - De Vuilraaptroep Licht op Groen en Geel is een groep vrijwilligers uit Den Haag die zich ergeren aan al het zwerfafval in ‘hun’ Haagse groen. Ze zetten hun ergernis om in actie en gaan eens per maand met elkaar op pad om een stukje natuur op te ruimen.

De plekken waar ze ruimen zijn onder andere het Haagse Bos en de Scheveningse bosjes. Naast een goed doel is het ook een heel hgezelige ochtend, die steevast begint met koffie.



Voor meer informatie kijk op http://vuilraaptroep.nl/



Wil je meehelpen? Mail naar superdebby@omroepwest.nl



SuperDebby; lopende missie; afval ruimen