Hulpdiensten hebben krik nodig om slachtoffer onder bus te redden

Foto: Gert-Jan Onderwater

NOORDWIJK - Bij een ongeluk in Noordwijk is dinsdagochtend een persoon onder een bedrijfsbus terechtgekomen. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde op de Keyserswey in Noordwijk. De brandweer en politie konden met behulp van een krik de persoon onder de auto vandaan halen.



Een arts die met de traumahelikopter onderweg was, is met het slachtoffer in de ambulance meegereden naar het ziekenhuis. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk.