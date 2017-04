West Wekker: Kat Kenzo gered uit spouwmuur en sloopkogel voor monumentale boerderij?

REGIO - Goedemorgen! We praten je even bij over het nieuws dat je wellicht gemist hebt. Want in Ter Heijde wordt al sinds zondag gezocht naar poes Kenzo die in een spouwmuur zit en langs de A4 is een tankstation onvindbaar.

1. Kenzo gered, kat na vier angstige dagen herenigd met baasje

Kat Kenzo is gered. Na een paar angstige dagen en verschillende reddingspogingen is de kat uiteindelijk zelf uit de opengebroken spouwmuur gekomen. Een deel van de gevel van het huis aan de Michiel de Ruyterstraat in Ter Heijde werd afgebroken omdat de schildpadkat hierin vast zat.



2. Slachtoffer dodelijke schietpartij beschoten vanuit grijze stationwagen

Het slachtoffer van de schietpartij op een parkeerplaats in Wateringse Veld is een bekende van de politie. Hij is beschoten vanuit een grijze stationwagen. Dat meldde de politie gisteravond in Opsporing Verzocht.



3. Onvindbaar pompstation krijgt steun: Rijkswaterstaat zet nieuw bord neer

Ze snappen bij Rijkswaterstaat wel dat het nieuwe tankstation langs de A4 bij de afrit Wateringen niet goed te vinden is en daarom wordt een extra bord geplaatst.



4. Sloopkogel voor monumentale boerderij in Zoetermeerse wijk?

Zolang boerderij Ouderzorg in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen een monumentenstatus heeft, mag het niet worden gesloopt. Maar de erfgenamen van het pand willen van de boerderij af. Het college moet nu beslissen.



Het weer: Het blijft droog, met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt negen of tien graden bij een matige wind uit het noordoosten.

