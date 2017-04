West Wekker: misstanden in Zuiderparkbad en zieke Justin wil wereld verbeteren

DEN HAAG - Goedemorgen! Lekker geslapen? Mocht je gisteravond lekker vroeg naar bed zijn gegaan of je telefoon lekker even uit hebt gezet, kun je wat nieuws gemist hebben. Wij praten je bij. Het is namelijk goed mis in het Zuiderparkbad. Er vinden diefstallen, vernielingen, geweldsdelicten en zelfs aanrandingen plaats. Verder wil de 8-jarige zieke Justin de wereld verbeteren. Dit is de West Wekker!

Diefstal, vernielingen, geweldsdelicten en zelfs aanrandingen. Het is goed mis in het Haagse Zuiderparkbad, weet Den Haag FM, dat een klaagbrief van het zwembadpersoneel heeft ontvangen. 'Tuig van de richel' zou het zwemplezier van bezoekers ernstig verzieken. Groep de Mos pleit voor harde maatregelen.Na twee jaar graven en bouwen is de diepste parkeergarage van Nederland af. Het bouwwerk staat aan de Lammermarkt in Leiden en is woensdag geopend met onder meer een voorstelling van stadsgezelschap PS Theater. Dit weekend wordt de parkeergarage groots ingewijd met een heus festival. Vanaf Koningsdag (27 april) kan er door het publiek geparkeerd worden.Als kleine jongen de wereld verbeteren. Waarom niet? Justin Hoogervorst uit Zevenhoven heeft zelf een vorm van leukemie en zamelt voor stichting Kanjer Wens lege cartridges en oude mobieltjes in om geld op te halen voor ernstig zieke kinderen.Het is inmiddels een traditie. Trambestuurders van de HTM in Den Haag worden elk jaar in het zonnetje gezet omdat ze minstens vijftien jaar schadevrij rijden. Maar de 65-jarige Leen Bal heeft dit jaar een primeur. Nooit eerder heeft een trambestuurder veertig jaar lang schadevrij gereden. Weer: De dag begint zonnig, maar in de loop van de dag komt er wel wat meer bewolking. De wind ruimt naar ZW-W en wordt zwak tot matig. De maxima komen in de middag rond 11° uit.In Van de Kaart lopen presentator Jet Sol, cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap in een rechte lijn door de regio. Jan woont op een woonwagenkamp, Stacey is net ingetrokken in haar nieuwe huis en Ria vertelt Jet over het overlijden van haar man, acht jaar geleden. De uitzending van Van de Kaart in Zoetermeer en Benthuizen zit weer boordevol bijzondere ontmoetingen. En bij molen De Haas wordt Jet allerhartelijkst ontvangen.