Snijbloemen doen het goed: FloraHolland ziet omzet stijgen

RIJNSBURG - Op de veilingen van FloraHolland is vorig jaar meer omzet gedraaid dan een jaar daarvoor. 's Werelds grootste internationale handelsplatform voor bloemen en planten maakte dinsdag bekend dat 2016 is afgesloten met een omzetstijging van bijna 4 procent tot 4,6 miljard euro. Met name snijbloemen hielpen de omzet een handje.

De totale omzet bij de snijbloemen steeg met 6,7 procent tot 2,7 miljard euro. Kamerplanten waren goed voor een omzet van 1,5 miljard euro, wat een daling met 1,3 procent betekende. Tuinplanten brachten 400 miljoen euro, bijna 5 procent meer dan een jaar eerder.In totaal werden via de veilingen in onder andere Rijnsburg en Naaldwijk 12,5 miljard producten verhandeld. Daarmee lag het verhandelde volume 0,3 procent hoger dan in 2015. Bovendien kregen kwekers gemiddeld 4,2 procent meer voor hun producten dan een jaar eerder.De Nederlandse export van bloemen en planten steeg volgens de veiling naar het recordniveau van 5,7 miljard euro. Dat was 3 procent meer dan een jaar eerder. Duitsland blijft veruit de belangrijkste afzetmarkt voor bloemen en planten. Dat land was goed voor 1,6 miljard euro, een stijging van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook de export naar andere landen in Europa nam toe met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, vooral door de waardedaling van het Britse pond.Exporteurs van sierteeltproducten verwachten dat de positieve lijn zich in 2017 voortzet, aldus FloraHolland. 2015 was ook een goed jaar voor de veiling. Ook toen steeg de omzet van snijbloemen ten opzichte van het jaar ervoor