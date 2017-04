West Wekker; Studenten op straat door brand en college Leidschendam-Voorburg gevallen

DEN HAAG - Goeiemorgen, dit is je dagelijkse portie ochtendnieuws in een notendop. Met een gevallen coalitie in de ene gemeente, een aanstaande fusie tussen twee andere gemeenten en de zoektocht naar woonruimte voor seizoensarbeiders in een tuindersgemeente. Oh ja, het wordt bewolkt, fris en buiig.

De bewoners van de achttien woningen in een studentencomplex aan de Asstraat in Den Haag kunnen donderdagnacht hun woning niet meer in. Door een brand in een meterkast hebben de woningen teveel rookschade.In Leidschendam-Voorburg hield de gemeenteraad een extra vergadering over de gang van zaken rond de komst van een nieuwe supermarkt. Had verantwoordelijk wethouder Rozenberg daarmee nou geblunderd of niet? Rozenberg volede niet voldoende steun meer in de raad en kondigde zijn vertrek aan. Daarna stapte zijn partij ook uit de coalitie.De gemeenteraden van beide dorpen gaan donderdagavond akkoord met een fusie. De gemeenten zouden daardoor efficiënter moeten kunnen werken.Het Westland zit vol met werknemers uit het buitenland en die hebben geen slaapruimte. De uitzendbureaus zijn dringend op zoek naar woonruite, maar die is er niet.Er kan af en toe een buitje vallen, de wind waait weer uit het noordwesten waardoor het fris aanvoelt en het wordt ook niet warm.In de gloednieuwe serie ‘Johan gaat Scheiden’ duikt presentator Johan Overdevest in de wereld van afvalverwerking. Jaarlijks produceren we per persoon zo’n 500 kilo afval. Daarvan scheiden we ongeveer de helft. Deze week duikt Johan in de verwerking van ons GFT-afval. Johan gaat naar een bedrijf waar nieuwe producten worden gemaakt van ons GFT-afval. In de 100-challenge zien we wat buren Hennie en Margreet met hun GFT-afval doen. En Kim neemt voor het eerst een kijkje in haar compostbak in de tuin. In ‘Van zooi naar mooi’ zien we restaurant Instock in Den Haag waar ze met afgekeurd voedsel koken. Ook deze week geeft Pierre Wind weer een duurzame tip in ‘De tip van Pierre’.