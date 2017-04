Bizarre mishandeling in Haagse Doubletstraat vastgelegd op bewakingsbeeld

DEN HAAG - Bij een mishandeling in de Doubletstraat in Den Haag heeft een 32-jarige man een gebroken neus en oogkas opgelopen. Mogelijk houdt hij er blijvend letsel aan over. Een bewakingscamera heeft geregistreerd hoe het slachtoffer vanuit het niets een harde vuistslag in zijn gezicht krijgt.

De man staat op zaterdag 18 februari rond 21.10 uur in een gang tegen een muur geleund. Hij rolt een sigaret en er lopen meerdere mensen voorbij zonder dat er iets gebeurt. Plotseling komt er een man aan die in het voorbijgaan een harde vuistslag in het gezicht van de 32-jarige man geeft. Daarna rent hij weg.Het slachtoffer heeft zijn belager niet gezien en hij heeft geen idee waarom hij zo hard is geslagen. Hij raakt even buiten bewustzijn en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt dat hij zijn neus en een oogkas heeft gebroken. Artsen weten op dit moment nog niet of het letsel aan zijn oog volledig zal herstellen.Op de beelden is de man die de klap uitdeelt redelijk te zien. Hij is in het donker gekleed, heeft kort zwart haar en draagt een bril. De politie komt graag in contact met mensen die de man herkennen of die hem hebben gezien voor of na de mishandeling in de Doubletstraat.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem