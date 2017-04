Bewoner met koevoet op hoofd geslagen tijdens woningoverval in Zevenhoven

ZEVENHOVEN - Een echtpaar uit het dorp Zevenhoven krijgt de schrik van hun leven als ’s morgens vroeg een aantal overvallers proberen hun huis binnen te dringen. De slachtoffers worden geslagen en krijgen een vloeistof in hun gezicht gespoten, maar het lukt hen om de overvallers naar buiten te werken.

Het echtpaar woont in een rijtjeshuis aan het Verlaat in Zevenhoven. Op zaterdagochtend 25 maart even na 5.00 uur worden ze wakker, omdat er hard op de voordeur gebonkt wordt. De man gaat naar beneden en ziet door het matglas een aantal schimmen. Er wordt geroepen dat de politie voor de deur staat en dat de man open moet doen.De bewoner is zich van geen kwaad bewust en roept terug dat hij eraan komt. Op het moment dat hij de deur van het slot haalt, stormen er twee mannen naar binnen. De één slaat de man met een roestige koevoet op zijn hoofd. Hij valt op de grond en als hij overeind komt, krijgt hij van de andere man een vloeistof in zijn ogen gespoten. Ook zijn vrouw, die op het tumult af komt, wordt bespoten met de vloeistof.Ondanks de klap en de vloeistof in zijn ogen, verzet de man zich uit alle macht. Het lukt het om de mannen de hal uit te werken. Buiten schreeuwt hij om hulp naar de buren en dat is het moment dat de overvallers er vandoor gaan. Ze rennen weg richting de parkeerplaats en verdwijnen uit het zicht.De slachtoffers blijven geschrokken en gewond achter. De man moet naar het ziekenhuis om te worden behandeld aan zijn hoofdwond. Mogelijk houdt hij er blijvend letsel aan over. Ze begrijpen totaal niet waarom zij het slachtoffer zijn geworden van deze overval.Er zijn in ieder geval twee mannen binnen geweest. Buiten is nog een derde man gezien. Hij is licht getint en droeg een witte jas. Eén van de mannen die binnen is geweest en met een vloeistof heeft gespoten is licht getint en ongeveer 1.70 tot 1.80 meter lang. Hij heeft een fors postuur, een dikke buik en een nette gemodelleerde baard. Hij droeg een lange jas, type parka en, donkere kleding en hij had een klein tasje bij zich.De andere man die binnen is geweest en het slachtoffer heeft geslagen is ook een licht getinte man met een lengte tussen de 1.70 en 1.80 meter. Hij droeg donkere kleding. Deze man had de koevoet bij zich die roestig was.De politie is dringend op zoek naar getuigen van de overval op die vroege zaterdagochtend 25 maart. Ook informatie over de vluchtroute van de overvallers is welkom. Het zou kunnen dat er in de periode voor de overval een voorverkenning is geweest. Mogelijk zijn u toen verdachte personen of voertuigen opgevallen.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem