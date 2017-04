Vrouw steelt drie telefoons uit jaszakken in Leidschendam en Voorburg

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Een op het oog keurige vrouw blijkt helemaal niet zo netjes: ze wordt verdacht van drie diefstallen van mobiele telefoons. Ze slaat toe in winkels in Leidschendam en Voorburg en is daarbij twee keer duidelijk vastgelegd door bewakingscamera’s.

De eerste keer dat de vrouw in beeld is, is op vrijdag 27 januari bij Albert Heijn aan de Koningin Julianalaan in Voorburg. Een klant doet daar boodschappen en vlak nadat ze iets van een hoge plank heeft gepakt, merkt ze dat haar telefoon uit haar jaszak is verdwenen.De politie vermoedt dat de vrouw ‘per ongeluk’ met haar mandje tegen het slachtoffer aan is gebotst en toen vliegensvlug de telefoon heeft gestolen. Daarna loopt ze langs de kassa naar buiten, zonder iets af te rekenen.Op maandag 30 januari loopt dezelfde vrouw rond in de Albert Heijn in winkelcentrum Leidschenhage in Leidschendam. Ze ziet dat een klant haar telefoon gebruikt en in welke jaszak ze die opbergt. Op beelden is te zien dat ze haar volgt en blijkbaar wacht op het juiste moment om toe te slaan.Dat moment komt als haar slachtoffer bij de flessenautomaat staat. De vrouw komt achter haar staan, schermt de actie af met haar mandje en grist de telefoon uit de jaszak. Vervolgens loopt ze zonder iets af te rekenen langs de kassa, doet nog een sjaal om haar hoofd en verdwijnt.De politie verdenkt de vrouw ook van een diefstal van een telefoon in een kledingwinkel aan de Koningin Julianalaan in Voorburg op vrijdag 10 februari. Hier heeft ze vermoedelijk gebruik gemaakt van een stapel kleding om de diefstal af te schermen en ook hier heeft het slachtoffer niet gemerkt van de diefstal.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem