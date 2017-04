Zakkenrollers stelen pinpas en plunderen rekening in Nieuwerkerk aan den IJssel

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Twee vrouwelijke zakkenrollers wekken blijkbaar geen argwaan bij een 63-jarige vrouw uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Ze helpt ze vriendelijk aan een plastic tasje tegen de regen. Wat ze niet weet, is dat de twee haar pincode hebben afgekeken en vervolgens haar rekening zullen plunderen.

De vrouw doet op zaterdag 14 januari boodschappen bij het Kruidvat in winkelcentrum Reigerhof. Bij de kassa staan twee vrouwen vlakbij haar. Terwijl één van hen de caissière afleidt met een vraag over een product, lukt het de ander om de pincode van de vrouw te zien.Mevrouw verlaat daarna het winkelcentrum via de draaideur en die loopt plotseling vast. ‘Toevallig’ zijn de vrouwen uit het Kruidvat daarbij betrokken. Ze ziet ze even later weer bij haar fiets, waar ze ze nog vriendelijk een plastic tasje tegen de regen geeft. De politie vermoedt dat op één van die momenten haar pinpas is gestolen.Het slachtoffer gaat naar huis en hoort later van haar man dat hij niet meer kan pinnen. Dan blijkt dat er een paar honderd euro van de rekening is gehaald en dat die vrijwel leeg is. De pas wordt geblokkeerd en uit onderzoek blijkt dat er kort na de aankoop bij het Kruidvat geld is opgenomen bij de geldautomaat in de Albert Heijn in winkelcentrum Reigerhof.Op de beelden van de pintransactie is het gezicht van de pinner niet te zien, maar het is wel duidelijk dat het om in ieder geval één van de vrouwen uit het Kruidvat gaat. Ze heeft namelijk een opvallende tas bij zich en die is duidelijk te zien op de beelden uit beide winkels.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem