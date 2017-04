Dure e-bike gestolen in druk stationsgebied in Den Haag

Den Haag - De eigenaar van een Batavus e-bike zet zijn fiets even neer voor een supermarkt vlakbij station Den Haag Hollands Spoor. Als hij terug komt, is zijn fiets weg. De diefstal is niemand opgevallen omdat de daders vermoedelijk gebruik hebben gemaakt van een lopersleutel waarmee het slot gewoon open gaat.

De diefstal vindt plaats op dinsdag 14 maart vlak voor de Albert Heijn aan het Stationsplein in Den Haag. Een bewakingscamera legt die middag twee mannen vast, die met veel interesse langs de fiets lopen. Ze lopen even verder, maar keren dan om. Ze blijven een tijdje voor de winkel rondhangen, vermoedelijk om te kijken of de eigenaar terug komt of niet.Eén van de mannen overhandigt iets aan de ander en dat is vermoedelijk een lopersleutel waarmee het slot open te maken is. Hij gaat meteen tot actie over en fietst weg op de e-bike. De man verdwijnt door de fietstunnel onder het station. De andere man gaat op in de drukte van het Stationsplein.Omdat het centrum van Den Haag vol hangt met camera’s, zijn de mannen op andere plekken duidelijk in beeld. Ze wandelen op hun gemak over de Stationsweg richting station Hollands Spoor.De politie raadt aan om een fiets altijd met meerdere sloten vast te zetten: met het ringslot van de fiets zelf, en met een ander slot aan een vast voorwerp zoals een paal, hek of boom. In zo’n geval wordt het voor fietsendieven (die weinig tijd hebben en niet op willen vallen) een stuk minder aantrekkelijk om uw fiets te stelen.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem