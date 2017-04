'Nieuw soort medisch professional gevraagd', TU en Universiteit Leiden spelen hier op in

De masteropleiding is een vervolg op de bacheloropleiding Klinische Technologie die de universiteiten in 2014 startten. (Foto: TU Delft)

DELFT - De TU Delft start samen met de universitaire medisch centra van de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam de masteropleiding 'Technical medicine'. In september gaat deze van start.

Medische technologie is niet meer weg te denken uit de zorg. Innovatieve diagnostiek- en behandelmethoden vragen volgens de universiteiten om een 'nieuw soort medisch professional'; iemand met medische én technische kennis die een brug slaat tussen patiënt en techniek.De masteropleiding is een vervolg op de bacheloropleiding Klinische Technologie die de universiteiten in 2014 startten.De klinisch technologen van de toekomst worden in de masteropleiding Technical Medicine zo opgeleid dat zij kennis hebben van zowel het menselijk lichaam, het gezonde functioneren en afwijkingen daarin als van - complexe - medische technologie met zijn mogelijkheden en beperkingen.