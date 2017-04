Botensnijders in Leiden vastgelegd op camerabeelden

LEIDEN - De afgelopen maanden zijn in Leiden de spanbanden van 17 boten losgesneden. Ze raken daardoor los van de kant en raken op drift op het water. De politie heeft camerabeelden van meerdere verdachten en hoopt dat iemand ze herkent.

Vanaf begin maart tot 4 april worden op meerdere plekken in Leiden terrasboten, een zeilschip, een motorboot en een aantal sleepboten losgesneden. Het gebeurt steeds ’s nachts en op verschillende plekken: de Oude Singel, de Zijlsingel, de Utrechtse Veer, de Oude Rijn, de Nieuwe Rijn en de Botermarkt. Sommige terrasboten worden zelfs drie keer het doelwit van de botensnijder.De politie is op zoek naar getuigen van het lossnijden. Het zou kunnen dat de dader of daders er onderling over hebben gesproken en dat dat is opgevallen. Ook booteigenaren die ook zijn gedupeerd, maar die nog geen aangifte hebben gedaan, worden gevraagd om dat alsnog te doen.Op bewakingsbeelden zijn in ieder geval twee verdachten te zien. In de nacht van maandag 3 op dinsdag 4 april rond 01.15 uur loopt een man over de Botermarkt in Leiden. Hij knielt bij een terrasboot en rommelt daar wat. Vermoedelijk snijdt hij de spanband door. Even later lopen twee manen langs. Eén van hen snijdt de spanband van een andere boot los. Daarna lopen we weg richting de Koornbrug. Hoewel de mannen niet heel duidelijk te zien zijn, hoopt de politie dat u ze herkent of dat u andere informatie over het lossnijden van boten heeft.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem