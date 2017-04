Rechters in zaak Tristan van der Vlis gewraakt omdat ze koers rechtszaak hebben veranderd

Advocaat licht reden wrakingsverzoek toe in een brief aan de pers (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De drie rechters die moeten beslissen of de ouders van Tristan van der Vlis aansprakelijk zijn voor de daden van hun zoon, hebben de inzet van de zaak veranderd. Dat zegt advocaat Peter Knijp, hij staat de ouders van Tristan van der Vlis en de verzekeringsmaatschappijen bij. Knijp heeft een wrakingsverzoek ingediend, dat wordt dinsdag behandeld.

Advocaat Peter Knijp wil dat de rechters in de zaak worden vervangen. De wrakingskamer neemt daar dinsdag een beslissing over. De rechtbank had gevraagd om een polisblad van de verzekering van de ouders. Op het polisblad dat de ouders hebben, staat zoon Tristan nog meeverzekerd met zijn ouders, maar ten tijde van de schietpartij had hij een eigen verzekering. De ouders hebben echter geen nieuw polisblad waar alleen zij op staan. De rechtbank liet daarop aan de advocaat weten er dan vanuit te gaan dat Tristan bij zijn ouders verzekerd was.'Wij vinden dit juridisch onjuist, de rechtbank mag niet zelf de inzet van een rechtszaak veranderen', aldus Knijp. Het gaat volgens hem heel nadrukkelijk niet om de inhoud van de zaak maar om 'de schijn van partijdigheid'. De advocaat van de slachtoffers noemde de hele kwestie 'in grote mate erg grievend'.Een groep slachtoffers heeft de ouders van Tristan en hun verzekeringsmaatschappijen medeaansprakelijk gesteld voor de dodelijke schietpartij . Ze vinden dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de daden van hun zoon. De wrakingskamer doet dinsdagmiddag uitspraak.