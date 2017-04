3D-vissen op fietspad geschilderd

MAASLAND - Aan het einde van de Kwakelweg in Maasland verschijnt deze week een bijzondere tekening. Kunstenaar Leon Keer schildert daar in 3D vissen op het fietspad.

Het zijn de vissen die in buizen onder het fietspad zwemmen: een aal, snoek, braassem en baars.Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op deze plek een natuurvriendelijke oever en een vispaaiplaats aangelegd. 'We willen mensen bewust maken dat er daar iets is. Dat is lastig, want het meeste zit onder het wateroppervlak', zegt een woordvoerder. 'Op deze manier hopen we dat ze bewuster met de natuur omgaan.'Eind van de week moet de schildering af zijn. De verf blijft maanden zitten, maar slijt op den duur.Eerder schilderde de Utrechtse Keer het beroemde Straatje van Vermeer in 3D op het Bastiaansplein in Delft.