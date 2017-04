Robin Haase met gemak door in Monte Carlo

DEN HAAG - Robin Haase is dinsdag prima begonnen aan het gravelseizoen. De Hagenaar won in de eerste ronde van het tennistoernooi van Monte Carlo van de Bosniër Damir Dzumhur. Het werd 6-3 en 6-2. De partij nam slechts een uur in beslag.

Haase zou het toernooi eigenlijk beginnen met een partij tegen de Argentijn Federico Delbonis , maar die trok zich kort voor die ontmoeting geblesseerd terug. Ook de Duitser Philipp Kohlschreiber meldde zich af met een blessure.Dzumhur en de Fransman Pierre-Hugues Herbert mochten hun plaats in het hoofdschema innemen.Haase brak Dzumhur - tegen wie hij het een week eerder ook al opnam in het Davis Cuptoernooi - in de eerste set direct en liep uit naar 3-0. De Bosniër kwam terug tot 3-3, maar een tweede break bezorgde de Hagenaar toch de setwinst. In het tweede bedrijf had Dzumhur vervolgens weinig in te brengen.Vorig jaar werd Haase in Monte Carlo juist in de eerste ronde uitgeschakeld door Dzumhur.Haase neemt het in de volgende ronde op tegen de als zesde geplaatste Dominic Thiem. De Oostenrijker was de eerste ronde vrijgeloot.