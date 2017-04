'Half huis afgebroken' om eigenwijze kat in spouwmuur: 'We horen hem mauwen, maar weten niet waar'

TER HEIJDE - Een bijzonder tafereel deze dinsdag in Ter Heijde. Aan de Michiel de Ruyterstraat is een steiger ingezet en wordt 'het halve huis afgebroken' om kat Kenzo te redden. Het poezenbeest zit waarschijnlijk ergens vast tussen spouwmuren, maar is nergens te vinden. Alleen een klagerige miauw is af en toe te horen, maar waar de 'schildpad' precies zit is nog steeds niet duidelijk.

Het onfortuinlijke diertje zit daar al sinds zondagmiddag. Toen was de brandweer al ingezet om het dier te vinden, maar ook de brandweermannen slaagden daar niet in.Daarom is een aannemer dinsdag aan de slag gegaan. Die heeft een steiger laten aanrukken en heeft de kappen van de nok afgehaald. Ook zijn de panelen van de zijkant verwijderd. Maar dat mocht allemaal niet baten: de zwart-bruin gevlekte Kenzo is nog steeds zoek.Inmiddels wordt er zelfs een gat in het pand gemaakt om zo te kijken waar de eigenwijze kat uithangt. De dierenambulance is inmiddels ingeschakeld in de hoop dat die de kat in het nauw wel kan lokaliseren. Ook de brandweer is deze dinsdag weer van de partij. Die zou met een warmtecamera gaan helpen het beestje te lokaliseren om zo gericht een gat te kunnen maken.'Het baasje van Kenzo is heel bezorgd', vertelt een verslaggeefster van Omroep West die ter plaatse is. 'Vanmorgen was het baasje nog heel optimistisch, maar nu is de eigenaar toch een beetje terneergeslagen.'