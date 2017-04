Chantage met pikante foto's op datingwebsite: Man die zich voordeed als vrouw hoort cel eisen

Jongen achter computer

VALKENBURG - Het OM eist een celstraf van dertig maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk, tegen Rutger S. (35) uit Valkenburg omdat hij mannen chanteerde die een datingsite bezochten. Hij deed zich daar voor als een mooie vrouw. Nadat de mannen hem 'pikante foto’s' hadden gestuurd, begon hij ze geld te vragen.

Hij dreigde dan de afbeeldingen naar werkgevers, vrienden en familie te verzenden als er niet betaald werd. In een beperkt aantal gevallen stuurde hij de foto’s ook echt door. Volgens het OM verdiende man met zijn chantagepraktijken ruim 54 duizend euro. Een dertigtal mannen meldde zich bij de politie als slachtoffer van Rutger S.



Het geld verdiende S. vanaf zijn woonadres in Thailand. ‘Het was een makkelijke manier voor de verdachte om aan geld te komen', zei de officier van justitie dinsdag bij de Haagse rechtbank. 'Mijnheer leidde een luxe leventje in Thailand zonder ervoor te hoeven werken'. Op 'niets ontziende wijze' chanteerde de verdachte volgens de officier de mannen waarmee hij via datingsites, als de mooie Tina, contact had gelegd.





Duizenden euro's betaald



Sommige slachtoffers moesten blijven betalen. Als ze eenmaal geld hadden overgeschreven op zijn bankrekening, kwam er toch weer een mail dat er opnieuw gestort moest worden. Een man uit Gouda raakte op deze manier 6300 euro kwijt. Een slachtoffer zou zijn baan kwijtgeraakt zijn door de chantageprakrijken van Rutger S. Bij een ander liep het huwelijk op de klippen. Een slachtoffer ontwikkelde zelfs zelfmoordneigingen.



'Mensen waren de wanhoop nabij door uw mails', zei de rechtbankvoorzitter dinsdag tegen Rutger S. 'Ik heb me dit alles niet gerealiseerd', reageerde de verdachte. 'Ik dacht alleen aan het geld, en niet aan de gevolgen voor de mensen. ' S. had een baan in het vastgoed in Thailand, maar raakte die kwijt. Volgens hem ging het chanteren via internet zo makkelijk omdat mensen zoveel privégegevens op Facebook achterlaten.



Terugbetalen





Hij draaide zich vanuit het beklaagdenbankje om naar een slachtoffer in de rechtszaal om zijn excuus aan te bieden. Op de officier van justitie maakte de spijtbetuiging geen enkele indruk. 'De verdachte doet dit alleen maar voor de bühne'. De officier eiste, naast de celstraf van 30 maanden, dat de verdachte de 54.000 euro die hij verdiende aan de chantagepraktijken helemaal terugbetaalt.



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak in de zaak.