Wethouder Leidschendam-Voorburg onder vuur na openbaar maken geheime stukken

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. | Foto Omroep West

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Wethouder Frank Rozenberg van Leidschendam-Voorburg ligt onder vuur. Reden is dat hij nog geheime informatie heeft laten publiceren in het lokale medium ’t Krantje en de Staatscourant.

De wethouder moet donderdag tijdens een extra gemeenteraadsvergadering verantwoording afleggen. Dan staat hem de lastige opdracht te wachten om het vertrouwen van de oppositie te herwinnen. Want die heeft felle kritiek op Rozenberg. ‘Dit is niet te accepteren’, zegt VVD-fractieleider Astrid van Eekelen. Haar collega Jan-Willem Rouwendal van de ChristenUnie-SGP is al even duidelijk: ‘Hij zit behoorlijk fout.’ En Dré Veelenturf van het CDA: ‘De wethouder heeft heel wat uit te leggen.’



Rozenberg (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) kwam in de problemen omdat hij wil voorkomen dat in The Village – aan het einde van de Herenstraat, onder de Utrechtsebaan - een nieuwe supermarkt komt. In dat complex was tot voor kort een modezaak gevestigd, maar die is failliet gegaan.



Niet voldoende steun



Tijdens de vorige gemeenteraadsvergadering op 11 april werd er urenlang in het geheim over de kwestie gesproken. Toen bleek dat er op dat moment nog niet voldoende steun was voor de wethouder. Zowel oppositie- als coalitiepartijen waren er niet van overtuigd dat een supermarkt op deze plek onwenselijk was. Veel partijen wilden later over de kwestie doorpraten.



Toen dat duidelijk werd, verklaarde Rozenberg dat dat lastig was omdat zijn voorstel om de komst van de supermarkt te blokkeren al de dag erna zou worden gepubliceerd. Het gaat daarbij om een zogenaamd voorbereidingsbesluit. Dat is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor een gebied wordt voorbereid. Met zo’n besluit kan een ontwikkeling die volgens een huidig bestemmingsplan nog wel mogelijk is, toch worden tegengehouden. En dat is nodig in het geval van de supermarkt, want volgens de huidige regels mag die er gewoon komen in The Village.



Problemen



Maar omdat de raad de elfde dus nog geen besluit nam over dat voorbereidingsbesluit, mocht het stuk ook nog niet openbaar worden. Dat dit nu wel is gebeurd, zorgt ervoor dat Rozenberg in de problemen is gekomen.



De wethouder is tegen de supermarkt omdat er vlakbij al een forse Albert Heijn is en er ook plannen zijn om een nabijgelegen filiaal van Hoogvliet flink uit te breiden. Uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente is gedaan, blijkt echter dat er nog wel ruimte zou zijn voor een biologische supermarkt. En sommige partijen wijzen er ook op dat vlakbij, op het Haagse bedrijventerrein De Binckhorst, duizenden woningen worden gebouwd. En er dus veel potentiele klanten bijkomen. ‘Wij zijn er helemaal niet van overtuigd dat er geen nieuwe supermarkt mag komen’, zegt bijvoorbeeld Van Eekelen van de VVD.



Niet geëigende wapen



Rouwendal van ChristenUnie/SGP voegt daaraan toe dat het middel dat de wethouder inzet - een voorbereidingsbesluit - helemaal niet het geëigende wapen is om een supermarkt tegen te houden.



In Leidschendam-Voorburg wordt nu openlijk gespeculeerd of de positie van Rozenberg nog wel houdbaar is. ‘Als je zo over de gemeenteraad heenloopt, is dat niet te accepteren’, zegt ook Van Eekelen.



Strafbaar



De andere oppositiepartijen zijn eveneens zeer kritisch. Zo rijst de vraag, of Rozenberg niet strafbaar is omdat hij geheime informatie naar buiten heeft gebracht. Maar de partijen willen toch nog eerst een ‘feitenrelaas’ over de kwestie en het debat in de raad afwachten voor ze een definitief oordeel vellen. ‘Wij willen goed weten waarom dit heeft kunnen gebeuren’, aldus Rouwendal. ‘De wethouder had een veiligheidsklep moeten inbouwen voor het geval de raad niet akkoord zou gaan. Hij zit behoorlijk fout. Maar het is wel fair om hem de kans te geven zijn kant te belichten.’



Veelenturf van het CDA noemt het ‘zorgelijk’ dat informatie die geheim was, al wel in de media verscheen.



Verklaarbaar



Bronnen in de eigen partij van de wethouder melden dat de woede van de VVD wel verklaarbaar is. Er was deze raadsperiode al een crisis in het college van Leidschendam-Voorburg nadat Gemeentebelangen twee jaar geleden bekend maakte niet meer met de VVD te willen samenwerken, naar aanleiding van de problemen in de Duivenvoordecorridor. De liberalen zouden daarvoor nu wraak willen nemen. ‘Het zijn allemaal schorpioenen’, klinkt het bij Gemeentebelangen.



Frank Rozenberg kwam zelf ook al eerder in de problemen. De voltallige oppositie diende in juni 2016 een motie van wantrouwen tegen hem in omdat hij niet integer had gehandeld. Maar die kwestie overleefde hij nog. Al nam de raad toen wel een motie van treurnis aan. De wethouder wil nu zelf nog niet reageren.



Door: Maarten Brakema