Den Haag eert internationaal recht-icoon Ferencz met eigen pad

Foto: Gemeente Den Haag

DEN HAAG - Den Haag krijgt een Benjamin Ferenczpad. Het voetpad naast het Vredespaleis wordt vernoemd naar één van de boegbeelden van internationaal recht. De 97-jarige Benjamin Ferencz was hoofdaanklager van het Einsatgruppen-proces na afloop van de Tweede Wereldoorlog en vele jaren werkzaam voor het Internationaal Strafhof.

De Haagse wethouder Saskia Bruines reisde af naar Washington om het straatnaambord symbolisch te overhandigen. Ferencz past perfect bij Den Haag, de stad van vrede en recht, zei Bruines in haar toespraak. 'U bent een rolmodel voor mensen overal ter wereld, en speciaal voor de jonge generatie, ook in de toekomst. Daarom vernoemen wij dit mooie pad naar u.'



Ferencz aanvaardde deze 'enorme eer' met een kwinkslag. 'Ik heb een zeer slecht gevoel voor richting, dus dit zal me helpen mijn weg te vinden als ik in Den Haag ben.' Hij is mogelijk zelf aanwezig bij de officiële onthulling van het straatnaambord, die in de komende moet plaatsvinden.



Nazi's



De 97-jarige Amerikaan emigreerde als kind met zijn familie uit Transsylvanië naar New York. Hij studeerde rechten en specialiseerde zich in oorlogsmisdaden. Als soldaat nam hij in de Tweede Wereldoorlog deel aan de invasie van Europa en verzamelde hij bewijsmateriaal van oorlogsmisdagen door de Duitsers, onder meer voor zaken van het proces van Neurenberg.



Op 27-jarige leeftijd werd hij benoemd tot hoofdaanklager van één van de vervolgprocessen in Neurenberg, het Einsatzgruppen-proces. Ook hield hij zich later bezig met de restitutie van door de nazi's geroofde joodse eigendommen en de coördinatie van schadeclaims van de Bondsrepubliek aan nazislachtoffers. Op latere leeftijd werkte ook voor het internationaal strafhof in Den Haag.