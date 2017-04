Ex-verslaafden aan de slag bij brasserie

DEN HAAG - Het is niet het meest gebruikelijk personeel, maar toch werkt Brasserie Up in Den Haag met ex-verslaafden in de keuken en de bediening. Met behoud van uitkering volgen de medewerkers een MBO-opleiding bediening of kok en doen meteen werkervaring op.

Het idee is van ondernemer Willem Govers. Met behulp van een crowdfundingactie kon hij dit project realiseren.'Ik merk dat het werkt. Je ziet dat mensen echt aan toe zijn om aan het werk te gaan. In de eerste drie maanden is het wennen omdat ze heel lang weg zijn van de arbeidsmarkt, maar ze staan te popelen om te beginnen.'Govers heeft ervaring als docent horeca en voeding en met die expertise kan hij de ex-verslaafden verder helpen. 'Het is een uitdaging, je moet wat meer geduld hebben. Veel mensen missen sociale vaardigheden omdat ze daar lange tijd niet mee te maken hebben gehad.'Een van de medewerkers is Chanel, zij is de dochter van een verslaafde en groeit op met drugs. Een jaar geleden kickt ze af en dat is moeilijk. 'Ik heb het vaak geprobeerd om te stoppen, maar dat was moeilijk. Ik besefte op een gegeven moment dat als ik zo door zou blijven gaan dan zou het mijn dood worden.'Voor Chanel is werken bij de brasserie een manier om haar leven op de rit te houden. 'Ik heb geluk dat ik hier aan de slag kan gaan. Na het afkicken val je echt in een gat, je loopt tegen van alles aan. En als je dan lekker aan de gang kan blijven en een doel hebt dan blijf je wel clean, maar het is een lange weg.'