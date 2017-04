Bedreigen op social media: cel geëist tegen Hagenaar

DEN HAAG - Tegen een 33-jarige man uit Den Haag is in hoger beroep vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, geëist voor smaad en beledigen van een Joodse vrouw op social media.

Het slachtoffer liep in augustus 2014 over de Haagse markt met over haar kleding een ketting met een Davidster. Twee meisjes scholden haar uit voor 'Yahud', dat is Joods in het Arabisch. Er volgde een woordenwisseling en daarna een ruzie. De verdachte maakte filmopnamen en heeft die beelden daarna op Facebook en Twitter gedeeld. Hij stelde dat het slachtoffer 'meerdere zusters' in Den Haag had lastiggevallen en eentje had aangevallen. Ook maakte hij haar uit voor 'wannabe Jood' en schreef 'en straks weer een zielig verhaal in de media van iemand met een Davidster die ineens werd aangevallen'. Hij riep mensen op zijn berichten en foto's massaal te delen.De rechtbank veroordeelde de verdachte tot een werkstraf van 120 uur. Dit was ook de eis van de officier van justitie. De verdachte ging in hoger beroep. De uitspraak is over twee weken.De advocaat-generaal oordeelde in hoger beroep dat er onvoldoende recht is gedaan aan de ernst van de feiten en de grote gevolgen voor het slachtoffer. 'Verdachte heeft geen enkele verklaring willen afleggen en wilde niet meewerken bij de reclassering. Ook is hij niet op de zittingen verschenen. Verdachte heeft het slachtoffer publiekelijk aan de schandpaal genageld. Verdachte heeft door wat hij heeft gedaan de vrijheid van geloof en meningsuiting in gevaar gebracht. Het moet voor moslims, joden, christenen en alle andere gelovigen mogelijk zijn hun geloof uit te dragen.'