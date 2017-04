Tentoonstelling Haagse fotograaf Fieret in Fotomuseum

DEN HAAG - De Haagse fotograaf Gerard Fieret (1924-2009) wordt vanaf volgende maand geëerd met een tentoonstelling in het Fotomuseum in Den Haag. In de expositie wordt teruggeblikt op zijn leven.

Gerard Petrus Fieret werd op 19 januari 1924 geboren in Den Haag. Hij werd door zijn moeder en twee zussen opgevoed en bracht ook veel tijd door in pleeggezinnen. Als jongvolwassene werd hij tijdens de Tweede Wereldoorlog verplicht om te werken in Duitsland. Aan het einde van de oorlog keerde hij terug naar Den Haag. Pas in 1965 stortte Fieret zich op de fotografie. Hij overleed in 2009 op 85-jarige leeftijd.'Fierets foto's worden getypeerd door merkwaardige onderwerpskeuzes, quasi achteloze composities en al dan niet expliciete erotiek', zegt het Fotomuseum over het werk van de fotograaf. 'Hij trok zich niets aan van fotografische conventies. Zijn werk past ook de tijdgeest van de jaren zestig en zeventig, waarin academische regels verafschuwd werden en naakt een symbool van vrijheid was.'Volgens het Fotomuseum gruwde Fieret ervan als hij werd vergeleken met met anderen. 'Toch vertonen zijn foto's overeenkomsten met het werk van tijdgenoten als Frans Zwartjes, Sanne Sannes en Anton Heyboer.'In de tentoonstelling komen onder meer foto's van Fieret uit het Gemeentemuseum in Den Haag, de Universiteitsbibliotheek Leiden, het Huis Marseille in Amsterdam, het Van Abbemuseum in Eindhoven en van de galeries Kahmann in Amsterdam en Deborah Bell in New York.De expositie wordt georganiseerd door het Fotomuseum in samenwerking met het tentoonstellingsplatform Le Bal in Parijs. De tentoonstelling begint op 12 mei en duurt tot en met 10 september.