Hek moet passanten beschermen tegen agressieve zwaan

LEIDERDORP - Een zwanenstel houdt de gemoederen bij de Leiderdorpse Schansen flink bezig. Tussen de flatgebouwen, en langs een druk fietspad, heeft het stel een nest gebouwd. En omdat vader zwaan nogal beschermend is ingesteld, valt hij soms argeloze voorbijgangers aan.

Regelmatig denkt hij het nest te moeten beschermen en valt dan fietsers of voetgangers aan. De gemeente Leiderdorp heeft daarom een hek geplaatst.'Dat is wel een goed idee', zegt een voorbijgangster. Nu zijn ze nog niet zo heel agressief, maar als de eieren uitkomen, willen ze nog wel eens fel uit te hoek komen.'Volgens het vogelasiel in Oegstgeest is het gedrag van de zwanen volkomen normaal. 'Ze willen gewoon hun nest beschermen. Het enige dat je kan overkomen is een blauwe plek. En heel snel lopen, kunnen ze niet.'Maar er zijn ook jongeren die de broedende zwanen lastigvallen. Buurtbewoner Willem Appeldoorn ergert zich daaraan. 'Ze gooien rotzooi naar de zwanen, schreeuwen naar ze. Vervelend, want die beesten zitten hier nou eenmaal. Als je rustig reageert doen zij ook niks.'