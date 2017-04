Aansprakelijkheid ouders Tristan van der Vlis twijfelachtig

Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - 'De kans dat de ouders van Tristan van der Vlis aansprakelijk worden gesteld voor de schietpartij van hun zoon in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn is heel gering, zo niet uitgesloten.' Dat zegt docent privaatrecht Pieter van Tavernier aan de Universiteit Leiden.

In theorie is het volgens Van Tavernier niet onmogelijk om de ouders van een meerderjarig kind aansprakelijk te stellen. Maar daarvoor zijn wel flink wat hobbels te nemen. Belangrijkste hobbel is dat de slachtoffers moeten kunnen aantonen dat de ouders op de hoogte waren van Tristan zijn daad en dat er een oorzakelijk verband is met de schade die daardoor is geleden.



Het feit dat de ouders op de hoogte waren van de psychische stoornis van Tristan en de wapenvergunning is volgens Van Tavernier niet voldoende: 'Je moet gaan kijken, wat wisten de ouders voorafgaand aan het gebeuren met betrekking tot het gevaar wat Tristan kon betekenen voor derden, met een wapen waarvoor hij van de politie een vergunning heeft gekregen?'



Uitzonderlijke omstandigheden



Belangrijk detail daarbij is dat de politie eerder ook niet aansprakelijk is gesteld, terwijl deze eigenlijk niet een wapenvergunning had mogen afgeven. Volgens De Tavernier gaat men in het privaatrecht er vanuit dat de aansprakelijkheid ligt bij de dader die de schade heeft veroorzaakt.



Om van dat principe als rechter af te wijken moet er wel heel wat aan de hand zijn. De Tavernier: 'Onder uitzonderlijke omstandigheden, als er in het dossier concrete aanwijzingen zijn dat iemand echt hele precieze kennis had omtrent een buitengewoon gevaar voor derden een dodelijk projectiel zou kunnen worden, ja, dan kunnen we nadenken over aansprakelijkheid.'





