Doodgeschoten man in Den Haag is 39-jarige uit Houten

DEN HAAG - De man die maandagavond op een parkeerplaats aan de Sylvain Poonsstraat in de Haagse wijk Wateringse Veld werd doodgeschoten, is een 39-jarige man uit Houten. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond om 20.30 uur aandacht besteed aan de schietpartij.Een woordvoerder van de politie laat weten dat het even heeft geduurd voordat naar buiten kon worden gebracht wie het slachtoffer is. 'Omdat we eerst de familie op de hoogte moeten brengen. Dat is nu gebeurd.'De schietpartij was maandagavond laat en gebeurde vlakbij KFC en de Basic-Fit. Volgens een getuige lag de man daarna dood in een auto op een parkeerplaats. De politie is op zoek naar de daders die er mogelijk in een auto vandoor zijn gegaan.