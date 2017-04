Personeel HWW voert actie: Lulkoekjes voor zorgbestuurders

Foto: Omroep West Foto: Omroep West

DEN HAAG - Tientallen medewerkers van zorgorganisatie Haagse Wijk- en Woonzorg (HWWzorg) boden dinsdagmiddag op het hoofdkantoor aan de Haagse Binckhorstlaan hun raad van bestuur versgebakken lulkoekjes aan. Samen met FNV Zorg en Welzijn voerden de medewerkers actie tegen het beleid van hun werkgever. Mensen met een lage opleiding verliezen hun baan aan mensen met een hoge opleiding. De koekjes drukten hun mening uit.

Nadat Bert Deitmers van de raad van bestuur de lulkoekjes buiten in ontvangst nam, ging hij binnen in gesprek met een delegatie. 'We hebben alleen nog maar meer lulkoek gehoord', zei een teleurgestelde FNV-bestuurder Bernhard Koekoek na afloop. Het gaat erom dat verzorgenden met een lagere opleiding moeten bijscholen om hetzelfde werk te mogen doen. Maar sommigen zijn te oud om nog te gaan studeren en doen hun werk toch gewoon goed, vinden de actievoerders.



Volgens Deitmers investeert HWW juist heel veel in haar personeel. 'Vorige week hebben we nog aan 100 man laten weten dat ze een opleiding kunnen doen.' De tientallen verzorgenden om wie het gaat vinden dat zij al tientallen jaren heel goed hun werk doen, zoals douchen en steunkousen aantrekken. Maar volgens de directie vereist de huidige zorg méér inzicht en een hogere opleiding. De vakbond FNV zint op nieuwe acties.