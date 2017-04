Kat Kenzo gevonden: brandweer start reddingsactie

DEN HAAG - De vermiste kat die in de spouwmuren zit van een huis in Ter Heijde, is gelokaliseerd en in leven. Volgens de brandweer zijn de voorbereidingen gestart voor de bevrijding van het dier.

Aan de Michiel de Ruyterstraat werd dinsdag het halve huis afgebroken om kat Kenzo te redden. Het dier zit sinds zondagmiddag ergens in de muur, maar waar precies, kon de brandweer steeds niet achterhalen.Daarom is een aannemer dinsdag aan de slag gegaan. Die heeft een steiger laten aanrukken en heeft de kappen van de nok afgehaald. Ook zijn de panelen van de zijkant verwijderd. 'We hebben zelfs wat specialisten in laten vliegen om de kat te zoeken met speciale apparatuur', zegt een woordvoerder van de brandweer. 'We hebben verschillende camera's gebruikt, zaklampen en we hebben veel geluisterd. Hij zit in een gecompliceerde spouw met veel isolatiemateriaal erin. Dat maakt het zoeken best lastig.'Uiteindelijk is het dus gelukt om vast te stellen waar Kenzo zit. 'Hij zit bovenop een betonnen muurtje, vlak onder de afdek van de dakgoot. We hebben zijn ogen zien bewegen.'De woordvoerder weet niet of het makkelijk wordt om de kat te bereiken. 'We moeten de kap verwijderen, maar we moeten voorzichtig te werk gaan. De kat is niet in zijn normale doen en we gaan er vanuit dat hij kan schrikken.'