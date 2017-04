Doodrijder 4-jarig jongetje uit Stolwijk in hoger beroep

STOLWIJK - Rémon W., de 39-jarige man uit Doetinchem die vorig jaar bij Zelhem een jongetje van 4 uit Stolwijk doodreed, gaat in hoger beroep. Dat meldt het AD. Waarom W. zijn beoordeling aanvecht, wilde de raadsman niet zeggen.

Drie weken geleden veroordeelde de rechtbank in Zutphen de Doetinchemse automobilist tot vier jaar cel en tbs met dwangerpleging. Ook moet hij nabestaanden in totaal 88.000 euro schadevergoeding betalen. Justitie had zes jaar cel en tbs geëist.W. botste in juni vorig jaar frontaal op de auto van een gezin uit Stolwijk. Door de klap overleed de 4-jarige Lennart. Zijn zusje Anne en vader Leo raakten zwaargewond. De dader is iemand met ernstige psychische problemen. De auto waarin hij op dat moment reed, had hij gestolen van de psycholoog van de reclassering die bij hem langskwam Het ongeluk veroorzaakte landelijke ophef. De moeder van de verdachte sprak publiekelijk haar onbegrip uit over het feit dat haar zoon op vrije voeten was en waarschuwde voor het ongeluk al dat hij een gevaar was voor anderen. 'Zijn auto is zijn moordwapen', zei ze.