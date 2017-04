'Nieuwe parel voor Den Haag' dankzij vernieuwd Tournooiveld

Een overzichtsfoto van het Tournooiveld. Foto: SENS Real Estate Het nieuwe Tournooiveld. Foto: Anita Janssen

DEN HAAG - Parkeergarage Museumkwartier was al sinds december vorig jaar in gebruik, maar nu is ook de buitenruimte van het Tournooiveld officieel geopend. Volgens wethouder Boudewijn Revis krijgt het 'Museumkwartier zo steeds meer allure. Met deze opgeknapte buitenruimte heeft Den Haag er weer een parel bij.'







Het Tournooiveld is een plein tussen het Korte en Lange Voorhout en de Korte en Lange Vijverberg. Er zijn bomen aan de randen van het plein en hagen in groenvakken geplant.



De bouw van de garage begon in 2015 en vanwege







Het Tournooiveld is een plein tussen het Korte en Lange Voorhout en de Korte en Lange Vijverberg. Er zijn bomen aan de randen van het plein en hagen in groenvakken geplant.De bouw van de garage begon in 2015 en vanwege het werk aan die garage is het Tournooiveld en het gebied rondom het Lange Voorhout lange tijd slecht bereikbaar geweest. In december is de garage geopend . Er kunnen 320 auto's staan. Nu de Lange Vijverberg en het Tournooiveld klaar zijn, wordt er vanaf mei gewerkt aan het Lange Voorhout om zo de omgeving op het nieuwe Tournooiveld aan te laten sluiten.