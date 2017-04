Slachtoffer dodelijke schietpartij beschoten vanuit grijze stationwagen

Foto: Regio15

DEN HAAG - Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij op de parkeerplaats aan de Sylvain Poonsstraat in Den Haag is beschoten vanuit een grijze stationwagen. Dat maakte de politie dinsdagavond bekend in het programma Opsporing Verzocht.





De schietpartij vond maandagavond plaats in de Haagse wijk Wateringse Veld. De parkeerplaats is bij een filiaal van de Kentucky Fried Chicken en de Basic Fit.



De 39-jarige Farid uit Houten bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. Hij is een bekende van de politie. De politie vraagt getuigen zich te melden en ook beelden door te sturen. Ook wil de recherche graag weten wat Farid daar maandagavond in zijn auto op die parkeerplaats deed. Verder hoopt de politie informatie te krijgen van mensen die de grijze auto hebben gezien.