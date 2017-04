Hulpverleners stoppen reddingsactie: Kenzo moet zichzelf bevrijden

TER HEIJDE - Het is hulpverleners dinsdag niet gelukt om kat Kenzo te redden uit de spouwmuren van een huis in Ter Heijde. Het dier zit sinds zondagmiddag vast in een muur.

Eerst hadden de hulpverleners geen idee waar de kat precies zat. Ze hoorden het beest alleen zo nu en dan miauwen. Sinds dinsdag aan het begin van de avond weet de brandweer, nadat er met speciale apparatuur was gezocht, waar Kenzo zit. Maar het lukt de mensen van de brandweer niet om het beest te bevrijden.'We hebben de kat gevonden. Maar hij kan zich in de spouw verplaatsen. Hij is zo bang, dat hij steeds vlucht. We hopen dat hij honger krijgt of minder bang wordt en er dan zelf uit komt', zegt een woordvoerder van de brandweer.Hij baalt dat het na al het werk niet is gelukt om de zwart-bruin gevlekte Kenzo te bevrijden. 'Het is jammer dat het na zo’n lange dag nog niet gelukt is, maar we hebben ons best gedaan. Op een gegeven moment is het ook klaar. De eigenaar houdt het goed in de gaten en als hij ons nodig heeft, komen we weer.'