Sloopkogel voor monumentale boerderij in Zoetermeerse wijk?

Zoetermeer - Wordt de monumentale boerderij Ouderzorg in de Zoetermeerse nieuwbouwwijk Rokkeveen binnenkort gesloopt? Dat is een vraag waar het college in de stad zich voor 3 mei over moet gaan buigen. De oorspronkelijke eigenaar van de boerderij is overleden en zijn kinderen, de erfgenamen van de boerderij, zitten met het pand in de maag. Ze willen ervan af. Een renovatie, die hard nodig is, is volgens de familie niet te betalen. Maar sloop is verboden, zolang de boerderij een monumentenstatus heeft.

Het is een bijzonder gezicht. Middenin de Zoetermeerse wijk Rokkeveen - gebouwd in de jaren negentig - staat de bijna honderd jaar oude boerderij Ouderzorg (1925). Het pand aan de Rokkeveenseweg-Zuid 166 is een zogeheten ‘Langhuisboerderij’. Een type bouw die gebruikelijk was aan het begin van de vorige eeuw, zeggen kenners.Maar het voortbestaan van de boerderij hangt aan een zijden draadje. Sinds het overlijden van de vorige eigenaar, die decennia in de boerderij heeft gewoond én is gestorven, heeft het pand anderhalf jaar te koop gestaan. Maar zonder succes. Volgens Nico Vollebregt, een van de erfgenamen is het pand in de huidige staat ‘onverkoopbaar’.De boerderij is er zo slecht aan toe omdat het gebouwd is op veengrond. Nadat de nieuwbouwwijk Rokkeveen is verrezen is de waterhuishouding veranderd en is de veengrond gaan inklinken. De nieuwe huizen in de wijk zijn gebouwd op goede funderingen maar dat is met de monumentale boerderij niet het geval en dus is 'Ouderzorg' aan het zwaar aan het verzakken.En dus diende de familie een verzoek in bij de gemeente om het pand van de gemeentelijke monumentenlijst te halen. Ze willen de boerderij slopen en het stuk land aan een geïnteresseerde ontwikkelaar verkopen. Alleen daar steekt het college in de stad eind 2016 een stokje voor. Op advies van een zogeheten Stadsbouwmeester wordt besloten om de boerderij op de monumentenlijst te houden. De familie dient een bezwaarschrift in bij de bezwaarcommissie van de gemeente Zoetermeer. En daar boeken ze een klein succes. De commissie zegt dat: ‘het college niet alle belangen voldoende heeft afgewogen en dat het belang van bewaarmakers zwaar(der) moet wegen. Daarnaast heeft de commissie geoordeeld dat de boerderij onbewoonbaar en onverkoopbaar is.’En ondertussen begint de Zoetermeerse gemeenteraad, ondanks dat deze in deze zaak geen bevoegdheid heeft, zich ook met de zaak te bemoeien. De boerderij staat meermaals op de agenda in de commissie Samenleving. Hilbrand Nawijn (LHN) snapt dat de familie met de boerderij in haar maag zit. ‘Ik weet hoe penibel de familie met dit huis zit. Ze hebben het gekregen door een erfenis. En als ze moeten gaan verbouwen kost dat zes ton tot een miljoen euro’, laat Nawijn weten. ‘Dat geld hebben ze niet. En dat zit je met een heel groot dilemma. De makelaar heeft tegen mij gezegd dat er geen kopers zijn.’Maar bij CDA-raadslid Rob Wessels zijn andere geluiden binnengekomen. ‘Ik begreep via via dat er serieus geïnteresseerden waren, alleen de makelaar zou een afhoudende houding hebben gehad’, zegt Wessels. ‘Ook zou er weinig onderhandelingsruimte zijn geweest. Terwijl de boerderij voor anderhalf keer de WOZ-waarde te koop stond.’Voor 3 mei moet het college een besluit gaan nemen over het ingediende bezwaarschrift van de familie en dus de toekomst van de boerderij.