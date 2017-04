Den Haag houdt 57 miljoen over maar oogst ook kritiek

DEN HAAG - Vanuit de Haagse gemeenteraad klinkt naast waardering ook kritiek op de jaarrekening die de gemeente dinsdag heeft gepresenteerd. Daaruit blijkt dat Den Haag 57 miljoen heeft overgehouden op de begroting van 2016.

Wethouder Tom de Bruijn (D66) van Financiën maakte onder meer bekend dat de gemeente in totaal 15,6 miljoen euro minder heeft uitgegeven aan zorg en welzijn dan begroot.GroenLinks is blij dat de gemeente de financiën op orde heeft. Maar de partij keurt af dat de gemeente geld overhoudt op belangrijke posten, zoals groenonderhoud, verbetering van de luchtkwaliteit en de zorg: ‘Het is echt niet uit te leggen dat mensen de zorg niet krijgen die ze nodig hebben terwijl er miljoenen op de plank blijven liggen,’ aldus fractievoorzitter Arjen Kapteijns in een reactie.De PVV in de Haagse gemeenteraad vindt dat het college ‘een misplaatst jubelverhaal’ houdt over de jaarcijfers. De partij vindt dat er nog steeds te veel uitkeringsgerechtigden zijn en dat het aantal alleen maar zal toenemen als de stad meer statushouders gaat huisvesten. De partij pleit ook voor een hardere aanpak van mensen met een uitkering die weigeren te werken of fraude plegen.Ook het CDA maakt zich zorgen over het stijgend aantal bijstandsgerechtigden, ‘ondanks de economische groei in onze stad, de komst van 49 nieuwe bedrijven in 2016 met duizenden nieuwe banen, de groei van het aantal overnachtingen en toerisme en de groei van congressen’. Daarnaast wijst de partij erop dat er meer betaalbare gezinswoningen in de stad nodig zijn. Nu vertrekken jonge gezinnen die groter willen wonen volgens het CDA uit Den Haag.