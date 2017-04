Sijtwendetunnel afgesloten vanwege werkzaamheden

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De Sijtwendetunnel (N14) bij Leidschendam is de komende nachten dicht. De afsluiting begint in de nacht van dinsdag op woensdag. Rijkswaterstaat verricht onderhoudswerkzaamheden aan de tunnel. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van tien minuten.

De afsluiting geldt tot en met vrijdagnacht in de richting van Wassenaar. Een week later gaat de tunnel in de andere richting dicht. Die afsluiting is van maandag 24 tot en met woensdag 26 april. De afsluitingen zijn van 22.00 uur tot 5.00 uur, overdag is de tunnel wel bereikbaar. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.