VIDEO: Kenzo gered, kat na vier angstige dagen herenigd met baasje

TER HEIJDE - Kat Kenzo is gered. Na een paar angstige dagen en verschillende reddingspogingen is de kat uiteindelijk zelf uit de opengebroken spouwmuur gekomen. Een deel van de gevel van het huis aan de Michiel de Ruyterstraat in Ter Heijde werd afgebroken omdat de schildpadkat hierin vast zat.

Kort na middernacht zagen fotografen van Regio15 het eigenwijze diertje op de brandtrap zitten. Geschrokken door het gestommel vluchtte Kenzo weer de spouwmuur in. Het baasje van Kenzo werd gewekt en die heeft zijn kat te pakken weten te krijgen. Hij was onzettend blij en opgelucht. 'Ik was bang dat ik Kenzo kwijt was.Ze is een binnenkat en komt nooit buiten.'Kenzo was op Eerste Paasdag verdwenen. Er werd gemiauw gehoord achter de dakpannen, maar Kenzo was niet te vinden. De brandweer is een aantal keer langsgekomen om te proberen de kat te bevrijden en ook de dierenambulance werd ingezet. Dinsdag kwam een aannemer die de muur openbrak , waaruit Kenzo uiteindelijk tevoorschijn kwam. De inzet van de brandweer hoeft niet betaald te worden, zo vertelt een woordvoerdr. 'Dat hoort tot de normale taken van ons, het ging om een dier in nood.'