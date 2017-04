Namen SS'ers op oorlogsmonument

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Op het monument waar de gemeente Leidschendam-Voorburg al tien jaar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenkt, blijken de namen van drie SS'ers te staan. Dit is aan het licht gekomen na intensief onderzoek door de plaatselijke Historische Vereniging.

Vóór de jaarlijkse, grootse herdenking op 4 mei bij het monument in Park Sytwende worden deze namen - J.H.P. van As, P.L. van Iren en J. Grondel - verwijderd, meldt de gemeente.Ook de naam van zwarthandelaar G. Olsthoorn wordt weggehaald, omdat ook hij niet thuishoort tussen de bijna vierhonderd namen van onder anderen joodse slachtoffers en verzetsmensen.De makers van het monument baseerden zich bij het samenstellen van de lijst met namen op het gemeentelijk bevolkingsregister uit de oorlog. Ze letten op de namen van inwoners van Leidschendam en Voorburg die waren omgekomen, maar verzuimden te checken op welke manier en in welke hoedanigheid zij sneuvelden.'Maar dat was een hele moeilijke klus', legt burgemeester Klaas Tigelaar uit. Hij wijst erop dat er gezocht moest worden in samengestelde lijsten, die niet allemaal precies op orde waren. 'Dan kan het gebeuren dat er fouten worden gemaakt.'Tigelaar benadrukt dat hij 'enorme waardering' heeft voor de Historische Vereniging die jarenlang onderzoek naar de namen heeft gedaan. 'Ere wie ere toekomt.' Een gespecialiseerd bedrijf gaat nu de foute namen weghalen. Verder wordt een aantal namen toegevoegd, worden verkeerd gespelde namen aangepast en worden een aantal onjuiste jaartallen veranderd.Nelleke Kok van de Historische Vereniging Voorburg is blij dat de eerste aanpassingen aan het monument nog voor 4 mei worden verricht. 'Zo kan alle aandacht uitgaan naar herdenken, bezinnen en herinneren.'