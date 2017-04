Noodkreet voor beter basisonderwijs

Boze leraren overhandigen manifest Primair Onderwijs - Foto ANP

DEN HAAG - Je ziet het niet vaak dat dat werkgevers- en werknemersorganisaties aan dezelfde kant staan bij een actie. Maar in het onderwijs stonden ze dinsdag schouder aan schouder tijdens de overhandiging van een petitie aan de Tweede Kamer. Het manifest is een noodkreet aan de komende coalitie. Een eerlijker salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs zijn de eisen van de vakbonden, Po in Actie en de werkgeversorganisatie PO-Raad. Het actiecomite PO in Actie bestaat uit ruim 36.000 juffen en meesters.





'Als er nu niets gebeurt zullen we echt actie gaan voeren', legt Jan van de Ven van PO in Actie uit. 'En dan niet dat de school op een woensdagochtend dicht is, nee gaan de deuren van de school de hele week dicht', zegt hij vastberaden.



Krachtig signaal



Kamerleden hebben nog niet geregaeerd, dat kunnen ze pas wanneer er een nieuw kabinet is geïnstalleerd. Ze zullen de petitie zeker in beraad nemen, zo laten ze weten. ‘Dit is zo’n krachtig signaal, hier kan de formatietafel niet omheen’, aldus Den Beste.



