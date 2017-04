Boudewijn Revis lijsttrekker VVD Den Haag

Foto: Archief

DEN HAAG - Boudewijn Revis is dinsdagavond door de partijleden gekozen als lijsttrekker van de VVD Den Haag. Revis is wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte op het Haagse stadhuis. In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Revis is sinds 2012 wethouder in Den Haag. In de vorige raadsperiode was hij wethouder Financiën en Stadsbeheer. In 2008 kwam hij als raadslid de gemeenteraad in en in 2010 werd hij fractievoorzitter.



Revis was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 ook al lijstrekker voor de VVD. Zijn partij verloor toen en zakte van zeven naar vier raadszetels.